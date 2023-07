Il posto di Barbara D' Urso | dopo Myrta Merlino spunta un altro nome

... tra poche ore, tutti i tasselli troveranno il loronelle reti del Biscione per la prossima ... l' addio diD'Urso , che lascerà la conduzione di Pomeriggio Cinque dopo 15 anni, e il ...È LaPresse a parlare per la prima volta di Alessandra Viero, giornalista professionista in forza a Mediaset dal 2008, aldiD'Urso nella fascia oraria del pomeriggio. Il nome aleggia ...... il programma è stato confermato per la prossima stagione televisiva, ma dopo l'annuncio dell'addio della sua storica conduttrice,D'Urso, non è ancora chiaro chi prenderà il suo. ...

Chi prende il posto di Barbara D'Urso: dopo Myrta Merlino spunta il nome di un'altra conduttrice Today.it

Dopo l'addio di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5, si rincorrono le voci di chi potrebbe prenderne il posto. Ecco chi potrebbe esserci alla conduzione del programma!Dopo l’addio di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, anche Ilary Blasi potrebbe lasciare Mediaset. Questo è ciò che emerge dall'indiscrezioni riportate di recente da Il Messaggero. Per ciò che concerne L'Is ...