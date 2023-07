Il pedone multato perché cammina in strada anziché sotto i portici

E ora tornano nelle notizie di cronaca per questo curioso caso del, che ha cercato di giustificarsi dicendo che stava camminando al di là della linea bianca a lato della strada. Leggi ...Unè statodalla Polizia locale sabato scorso per aver camminato sulla strada anziché sotto al portico. L'episodio è accaduto sul tragitto che porta alla basilica di San Luca, e i portici ...BOLOGNA - Camminava per la strada in salita che porta alla basilica di San Luca e non sotto al portico, per questo unè statodalla polizia locale. E' successo a un cittadino sessantenne, nel pomeriggio di sabato primo luglio, peraltro il primo giorno della 'città 30' con il nuovo limite di velocità a ...

