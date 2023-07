Il nuovo social di Meta | così è lanciata la sfida a Twitter

(Di martedì 4 luglio 2023) Si chiama Threads La faida tra Mark Zuckerberg e Elon Musk continua.infatti: ilsi chiamerà Threads ma non vedrà la luce prima del 6 luglio. Stando ai primi rumors, dovrebbe essere un diretto competitor dioggetto di diverse modifiche apportate negli ultimi mesi da Elon Musk. Le novità introdotte dalproprietario dlhanno spesso generato malcontento e perdita di utenti che si sono concentrati susimili. Ecco cheproverà a strappare altri account aha ben chiarito l proprie intenzioni presentando l’app. «Threads è il luogo in cui le community si riuniscono per discutere di tutto, dagli ...

Visto come una fotocamera compatta, invece, iltop di gamma assoluto di Xiaomi comincia ... per quanto mi abbia permesso di accedere alle mail, ai mieio rispondere alle chiamate. Sempre ...Le dipendenze aumentano, soprattutto tra gli adolescenti , anche per le sfide che fanno sui. ...piega che le colpe di quello che sta accadendo oggi non possono ricadere solamente sul...appuntamento con il Festival di Wam, mercoledì 5 luglio , questa volta al Fontanone, in via ... si può consultare il sito www.faestate.it o le pagineInstagram e Facebook. All'indirizzo ...

Meta Threads, cos'è il nuovo social che sfida Twitter e quando sarà disponibile Sky Tg24

Threads sarà un’app collegata a Instagram, esattamente come TikTok Now lo era per TikTok. L’obiettivo è quello di creare un’app concorrente di Twitter dove i creator di Instagram potranno trasferire i ...Marcelo Brozovic è un nuovo giocatore dell'Al-Nassr, dove guadagnerà 30 milioni di euro netti a stagione per i prossimi tre ...