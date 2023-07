Il nobile obiettivo del Museo internazionale afroamericano | a Charleston

(Di martedì 4 luglio 2023) Nel suggestivo paesaggio americano del porto di, nella Carolina del Sud, si erge Fort Sumter, simbolo storico del conflitto che ha diviso gli Usa nella seconda metà dell’Ottocento. Fu proprio lì, su quel terreno carico di significato, che iniziò la guerra civile americana nel 1861, quando le truppe confederate dei sudisti assediarono la rocca presidiata dai nordisti, situata su di un’isola prospiciente alla costa della città. Ma ora, nella stessa area che un tempo ospitava il molo di Gadsden, conosciuto come Gadsden’s Wharf, si trova una nuova aggiunta al panorama culturale della città: il tanto atteso(IAAM). Dopo un percorso travagliato durato quasi un quarto di secolo, caratterizzato da ostacoli politici, difficoltà economiche, raccolte fondi, imprevisti e contrattempi, ...

Tra le novità, le installazioni multimediali, visori compresi, che permetteranno ai visitatori di fare un vero e proprio tuffo nel passato. L'accesso è gratuito fino al 9 luglio