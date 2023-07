Il Napoli perde l’erede di Osimhen | cifre da capogiro

(Di martedì 4 luglio 2023) Illo aveva sondato nelle scorse settimane, ma una big di Premier League fa sul serio ed è pronta a mettere sul piatto una cifra enorme Tra i grandi protagonisti della passata stagione delè impossibile non menzionare Victor. Oltre ai 26 gol in campionato, che gli sono valsi il titolo di capocannoniere e di miglior attaccante della stagione, un aspetto ha colpito i tifosi del: quello mentale. Mister Spalletti ha lavorato tanto con lui, non solo sulle caratteristiche tecniche da affinare, ma anche sulla testa. I compagni ora vedono in lui un vero leader, in campo e fuori. Quanto di buono messo in mostra con la magli azzurra, come prevedibile, ha attirato l’attenzione delle big europee. Secondo quanto emerso dalle ultime indiscrezioni, quella che ha mostrato maggior interesse è il PSG, alle ...

Vanvitelli die past president Aisd - Diversamente dal dolore acuto, che è provocato da una specifica malattia o lesione, il dolore cronicola connessione con la sua causa iniziale e può ...... andrà in scena con la regia di Alfio Scuderi, dopo l'anteprima aal Campania Teatro ... tra parola e musica, creando un mondo senza tempo, in cui la realtàa poco a poco significato per la ...Ora, però, con la nuova stagione si volta pagina' Cosailcon l'addio di Giuntoli e Spalletti 'tanto. Giuntoli e Spalletti sono stati gli artefici principali del successo azzurro, ...(Sport) Altri dieci giorni di attesa per scovare l’offerta se non giusta almeno meno umiliante possibile per il calcio italiano. Le buste con le offerte sono state aperte e subito riposte: sui diritti ...L'esterno azzurro si rilassa a mare ma non perde l'abitudine di divertirsi col pallone in attesa che riprenda la nuova stagione ...