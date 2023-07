Il Napoli cerca il rinnovo di Osimhen

(Di martedì 4 luglio 2023) Serie A – Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Sport: 07/03/2023 In onda alle 15:39 CEST Il contratto dell’attaccante nigeriano è diventato una priorità per i campioni in carica del Calcio L’attuale contratto discade nel 2025, che dicono sia felice di continuare a difendere i colori delSta arrivando una nuova era. Ma il club’azzurro‘ vuole uno dei suoi principali pilastri nel nuovo progetto di Rudi Garcia continuare ad esserlo Vittorio. Campione del campionato, ‘pichichi’ del Calcio e coppia temibile insieme a Kvaratskelial’attaccante nigeriano è uno dei bersagli più ambiti dalle grandi per il ruolo di centravanti. Offerte ben superiori ai 100 milioni di euro, non varranno per il capocannoniere nigeriano per cambiare società per la ...

... la cui ultima pellicola è stata un vero insuccesso ed è, perciò, indi ispirazione. Per ... Girato tra Roma,e Ischia, Cassino in Ischia è basato su una sceneggiatura di John Ciotola e ...'Non ho mai visto una città più innamorata del calcio di: la gente mi ama e mi rispetta, e ... Ma le sirene restano anche altre, proprio a cominciare dal Real Madrid: il club di Ancelotti...A Roma,e in altre città italiane , è diffusa la tradizione di affidarsi ai riti di San ... Una giovane indi marito mordeva una mela (in siciliano, "pumidda") e poi la lanciava in strada. ...

Calciomercato oggi (2 luglio): tutte le trattative, gli acquisti, le cessioni. Frattesi conteso dalle grandi, il Napoli cerca il difensore OA Sport

Un miliardo e trecento milioni di entrate correnti, identica la somma delle uscite, in mezzo un buco da 650 milioni che si compone di disavanzo più debito per 363 milioni - si tratta ...Si è concluso con il botto il Vinoway VI Sparkle, l’evento dedicato alle migliori bollicine italiane, firmato Vinoway Italia, che per il suo primo appuntamento post Covid ha ...