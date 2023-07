Il mondo Active di Castelsaraceno | dal ponte tibetano al trekking | uno scrigno di attività outdoor

Borgo incastonato tra il Parco Nazionale del Pollino e dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese, Castelsaraceno (Potenza) è una delle perle della Basilicata. Dallo spettacolare Ponte dei due ...... prenotare! VEDI ANCHE Scegli una vacanzaper l'estate 2023 Stabilisci il budget Si parte ... un weekend sarà sufficiente per assaporare l'atmosfera di questa città unica al. E non è ...OPPO ENCO AIR3 PRO Gli OPPO Enco Air3 Pro sono i primi auricolari alcon diaframma in fibra ... Enco Air3 Pro supportano anche l'ANC (Noise Cancellation) adattivo da 49dB e sono dotati di ...

Il mondo Active di Castelsaraceno: dal ponte tibetano al trekking ... La Gazzetta dello Sport

Blackview si appresta a lanciare il primo tablet rugged di alto livello al mondo: Active 8 Pro con il massimo livello degli standard MIL-STD-810H, processore Helio G99, batteria mega da 22.000 mAh, ...La Juve valuta la situazione di Dusan Vlahovic e pensa a Rasmus Hojlund come possibile sostituto sul mercato. Andiamo a conoscerlo meglio ...