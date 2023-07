Il modello assimilazionista francese ha fallito | ecco perché le banlieue si ribellano

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 4 luglio 2023) In Francia si chiede all’immigrato un adattamento totale, ma così l’integrazione è imposta e non lascia spazi alle diversità, così si creano ghetti di esclusi. Non è andato tanto meglio ilmulticulturalista anglosassone. L’ipotesi di una terza via, promettente ma poco battuta. Chiacchierata con Simona Manuela Gozzo e Fabio Franceschi