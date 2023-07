Il modello assimilazionista francese ha fallito | ecco perché le banlieue si ribellano

(Di martedì 4 luglio 2023) In Francia si chiede all’immigrato un adattamento totale, ma così l’integrazione è imposta e non lascia spazi alle diversità, così si creano ghetti di esclusi. Non è andato tanto meglio ilmulticulturalista anglosassone. L’ipotesi di una terza via, promettente ma poco battuta. Chiacchierata con Simona Manuela Gozzo e Fabio Franceschi

In realtà, a guardare ilfrancese, il problema non è tanto l'immigrazione irregolare, quanto proprio la via che ha scelto la Francia per gestire l'immigrazione.Leggi anche La rivolta dei francesi, che si sentono algerini e tunisini, è il fallimento delFrancia, polemica collette (più soldi al poliziotto che a Nahel). Le Pen rifiuta ...Per certi sociologi, è ormai datato e fallimentare il vecchiod'integrazionealla francese. Fra risentimento per i pregiudizi subiti e talora persino una certa idealizzazione ...

I quattro nodi che imbrigliano le periferie: la segregazione urbana, la diseguaglianza educativa, il razzismo strisciante, il fallimento dell'integrazione. La nostra mappa ...In Francia si chiede all’immigrato un adattamento totale, ma così l’integrazione è imposta e non lascia spazi alle diversità, così si creano ghetti di ...