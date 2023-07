Il messaggio di Zelensky all’Europa | «L’Ucraina vi difende dalla tirannia di Putin»

Leggi su open.online

(Di martedì 4 luglio 2023) Il presidente delVolodymyrscrive oggi un editoriale sul Wall Street Journal e su La Stampa per il 4 luglio in cui paragona il suo popolo e quello americano. «Il 24 febbraio 2022 noi ucraini abbiamo fatto la stessa scelta. Il popolo americano si è schieratonostra parte e, ne sono sicuro, resterà al nostro fianco fino alla fine. Oggi, mentre gli americani celebrano la loro libertà e la loro indipendenza, noi festeggiamo con voi, sognando il giorno in cui ogni centimetro quadrato di Ucraina sarà liberotirannide che cerca di annientarci», esordisce. Il nemico Poi passa al nemico: «Gli odierni tiranni della Russia – come tutti i tiranni – sono sostanzialmente deboli e con il passare del tempo il loro regime si sgretolerà. Quando odia l’America e ne nega il ...