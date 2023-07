Il mercato nero dei Criminal Hacker che guarda all’Italia

Leggi su panorama

(Di martedì 4 luglio 2023) Le credenziali per 74 accessi da remoto al desktop di PC aziendali; 122.600 botnet di PC di aziende e istituzioni italiane, da cui estrapolare le informazioni, i documenti, le password e le username degli utenti; i dati completi di PIN e CCV di 2.591 carte di credito di cittadini italiani. Questo, per quanto risolo il nostro Paese, il bottino in vendita nel Dark web nel sito di Russian Market, frutto di costanti e perduranti campagne di phishing che solo nel mese di aprile sono state ben 50.950. L’Italia e i suoi brand, del resto, sono al centro dell’attenzione dei, come dimostra anche il recente e devastante attacco alla ASL dell’Aquila: all’interno del Darkweb le nostre aziende sono purtroppo ben rappresentate, con la presenza di accessi RDP (Remote Desk Protocol) a infrastrutture corporate italiane. Questo ...