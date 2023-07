Il mercato del Napoli | De Laurentiis lavora con Garcia e gli scout

(Di martedì 4 luglio 2023) Cristiano Giuntoli è andato via, è andato alla Juve, ma ilnon ha inserito nell'organigramma della stagione 2023 - 2024 cominciata sabato - primo luglio - il nome del nuovo direttore sportivo. ...

Nella squadraè rimasto Giuseppe Pompilio detto Peppe, vice di Giuntoli nei suoi anni napoletani: non lo ha seguito a Torino e ha un contratto fino al 2024. Con De Laurentiis, però, è già ...L'ex canteranoReal nell'ultima stagione non ha trovato grande continuità alla Lazio, ... I biancocelesti hanno altre priorità sulrispetto al pacchetto arretrato, già rivoluzionato un anno ...Mi serve emozionarmi, cerco il sentimento, al di làlivello. A Napoli mi hanno dato una gioia ... SUL CAMPIONATO E IL- 'Vedo le stesse squadre, vedo grande voglia. Qualcuna si deve privare ...

Massa salariale oltre i limiti, la DNCG blocca il mercato del Lione: Milan, strada spianata per Pulisic Calciomercato.com

E’ disponibile sulle piattaforme digitali “Fotografia" il nuovo singolo dei Suonno d’Ajere. L’inedito, pubblicato dalla label Arealive, anticipa il nuovo album in uscita in autunno. Intanto il trio in ...Manca solo qualche dettaglio da definire e l'ufficialità, Davide Frattesi sarà un giocatore dell'Inter. Il colpo è stato messo a segno nella giornata di oggi e, ...