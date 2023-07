Il laghetto nella villa di Neymar è abusivo | stangata per il campione brasiliano | multa da 3 milioni

Leggi su open.online

(Di martedì 4 luglio 2023) Tredi euro. Questa la cifra chedovrà pagare per aver commissionato lo scavo e il riempimento di unartificialesuadi Mangaritiba, sulla costa meridionale dello Stato di Rio de Janeiro. A fine giugno il calciatore aveva ricevuto un divieto di proseguire i lavori dalla sovrintendenza ambientale locale, che dopo un’ispezione aveva fatto notare come il tutto fosse avvenuto senza le adeguate autorizzazioni. La terra è stata rimossa, l’ambiente naturale deturpato, e numerose piante e alberi sono stati sradicati per fare spazio allo specchio d’acqua, che è stato ottenuto deviando un fiume, riporta G1 Globo. Nel corso della notifica da parte delle forze dell’ordine il padre diaveva aggredito verbalmente un’agente tanto da essere prima arrestato e ...