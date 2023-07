Il gruppo Wagner sta continuando a reclutare uomini in Russia

(Di martedì 4 luglio 2023) E il suo capo Yevgeny Prigozhin ha detto che presto tornerà a combattere in Ucraina, anche se molte cose non sono ancora chiare

Prigozhin "ricompare" e annuncia nuove vittorie dellaIntanto il fondatore deldi mercenari russi, Evgheni Prigozhin, è tornato a farsi sentire dopo la sua "partenza" per la ...04 lug 06:16 Zelensky: "Putin debole, il suo potere si sta sgretolando" La risposta di Vladimir Putin alla ribellione delparamilitareè stata 'debole', e il presidente russo 'sta ...A fornire il dato in televisione è Serhii Cherevatyi, portavoce delorientale delle forze ... per la Russia, ha giocato un ruolo fondamentale ladi Yevgeny Prigozhin. "Il controllo delle ...

Guerra in Ucraina, la diretta - Potente esplosione nel sud della Russia. Mosca: "Molti Wagner hanno accettato di ... Il Fatto Quotidiano

Con la reputazione di essere l'intelligence migliore del mondo, in concorrenza solamente col Mossad, stavolta nel caso Prigozhin quella americana ha tenuto un atteggiamento ...Prigozhin il redivivo: dopo una settimana di silenzio e mentre perdura il mistero più fitto su dove si trovi, il capo della Wagner torna a farsi sentire in un audio di 40 secondi ...