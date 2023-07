(Di martedì 4 luglio 2023) (Adnkronos) – Nei primi cinque mesi del 2023 le denunce di infortunio sul lavoro insono diminuite del 30,8 per cento, passando da 15.604 a 10.799. I moti sono stati 24, con un aumento del 20 per cento. Mentre aumentano le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 667 (+23,2 per cento). Sono soltanto alcuni degli open datadei primi cinque mesi del 2023. “Stiamo assistendo a un ritorno alla normalità. Questa è l’affermazione più onesta che si possa fare. Stiamo finalmente depurando l’andamento infortunistico di una aliquota che si era aggiunta nel 2022, che erano gli infortuni da Covid”, spiega in un’intervista all’Adnkronos Andrea Tardiola, direttore generale, che oggi è a Palermo per la quindicesimadeldella‘Made in ...

... che erano gli infortuni da Covid", spiega in un'intervista all'Adnkronos Andrea Tardiola, direttore generale Inail, che oggi è a Palermo per la quindicesima tappa deldella'Made ...... in particolare le donne e le ragazze", fa sapere il. Ed è da questa evidenza che si ... Presidente e Fondatrice Global Thinking Foundation , la terza Co Chair Committee W7: "...... secondo l'European Disability, la consentono attualmente " malgrado l'esplicito divieto di alcuni trattati internazionali e in particolare della Convenzione di Istanbul sullae la ...

Il Forum prevenzione Inail fa tappa in Sicilia Adnkronos

Nei primi cinque mesi del 2023 le denunce di infortunio sul lavoro in Sicilia sono diminuite del 30,8 per cento, passando da 15.604 a 10.799. I moti ...Tutti sanno che è più necessaria la prevenzione della cura, ma pochi premiano gli atti di prevenzione (Nassim Nicholas Taleb). Il dottore del futuro non darà medicine, ma invece motiverà i suoi ...