Il famoso giornalista riempito di botte | l’annuncio choc gela gli italiani

Leggi su tvzap

(Di martedì 4 luglio 2023) Brutto colpo per ilAntonello Lai, che è stato aggredito in un locale di via Is Mirrionis, a Cagliari, mentre cercava di intervistare una cantante. Il suo sfogo su Facebook, in cui mostra con una foto i risultati di una violenta aggressione. Leggi anche: Mediaset, che fine fanno Nicola Porro e Mario Giordano: l’indiscrezione bomba Leggi anche: La famosa figlia vip ha sposato il calciatore: nozze a sorpresa Lo sfogo su Facebook delAntonello Lai Antonello Lai si trovava in via Is Mirrionis, a Cagliari per un intervista con Rita De Crescenzo, ma appena arrivato nei pressi del locale, sarebbe stato fermato dalla sicurezza, in seguito una discussione con i presenti, e in un attimo la situazione sarebbe degenerata in un’aggressione. “Questi sono i rischi di quando qualcuno non conosce la libertà di stampa e di ...