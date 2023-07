Unripreso con una telecamera. Il video registrato da una body camera mostra il momento in cui un agente di polizia statunitense si precipita a salvare una donna da un'auto in ..."In quel momento abbiamo capito che la nostra missione diera diventata una missione di ... Sugli schermi in superficie, però, il quadro dipinto era. Lastre metalliche ...... Piantedosi, Lollobrigida e del Presidente La Russa; dal decreto di regolamentazione delle Ong per ostacolarne le attività didei migranti alle mai chiarite responsabilità del...

Il drammatico salvataggio di una donna dentro un'auto in fiamme Agenzia askanews

Candler (Georgia, Usa), 4 lug. (askanews) - Un salvataggio drammatico ripreso con una telecamera. Il video registrato da una body camera mostra ...La tragedia alle 11 di mattina, in un tratto di spiaggia libera nei pressi del castello, privo di assistenza ai bagnanti ...