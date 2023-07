Il Csm sceglie il nuovo procuratore di Firenze | Renzi e le destre vogliono il “papa straniero” e puntano su Spiezia Decisivi i voti di Unicost

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 luglio 2023) Saranno quattroa decidere se Matteoavrà il suo “” alla guida della Procura di. Quelli di Unità per la Costituzione, la Democrazia cristiana delle correnti dei magistrati, il gruppo “moderato” di cui per anni è stato frontman Luca Palamara, ex pm radiato dopo lo scandalo nomine. Proprio come i vecchi Dc, i togati di(così chiamati in gergo) sono specialisti della politica dei due forni: si alleano indifferentemente con la sinistra giudiziaria di Area e Magistratura democratica (Md) o con i conservatori di Magistratura indipendente (Mi), risultando spessoper spostare gli equilibri. Lo saranno anche mercoledì, quando il plenum del Consiglio superiore della magistratura dovràre il ...