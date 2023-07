Il Cosenza torna forte su Pinato Micai è vicino alla permanenza

Leggi su feedpress.me

(Di martedì 4 luglio 2023) I primi movimenti cominciano ad essere nell’aria. In questa settimana il direttore sportivo Roberto Gemmi tenterà di far saltare il tappoprogettazione tecnica. I silani sonoti a chiedere informazioni di Marco. Il 28enne centrocampista cresciuto nel settore giovanile del Milan sta per ricevere lo svincolo d’ufficio in seguitomancata iscrizione del Pordenone al prossimo...