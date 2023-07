Il completo perfetto per l’estate in città punta su volumi ampi e colori chiari

Leggi su amica

(Di martedì 4 luglio 2023) Quando le temperature si fanno alte e si ha bisogno di trovare il modo di coniugare stile, freschezza e praticità ci sono dei capi che corrono sempre in nostro aiuto. Tra questi senza dubbio sono da annoverare due pezzi versatili e amatissimi come camicia oversize e shorts. Per2023 questa combinazione classica e trasversale continua a essere protagonista. Ma per attualizzarla e renderla più di tendenza occorre seguire qualche piccolo accorgimento. Il primo? Coordinarli nel colore. Coppia d’assi nel segno della praticità L’accoppiata camicia oversize e shorts en pendant è semplice da replicare e promette di dare grandi soddisfazioni. Anche perché sono tantissime le occasioni in cui si può indossare. Dal lavoro al tempo libero. Come ci dimostra la fashion ...