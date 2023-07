Il commissario Figliuolo in Emilia-Romagna Ma è tensione tra governo e Regione

(Di martedì 4 luglio 2023) E' stata una prima visita, "sono venuto per ascoltare". Perché in realtà il generale Francesco Paoloaspetta ancora una nomina formale comealla ricostruzione. Quella che gli darà pieno diritto di operare nelle zone colpite lo scorso marzo dalle alluvioni che hanno devastato territori dell', delle Marche e della Toscana. Per questo l'exstraordinario all'emergenza Covid si coordinerà direttamente con i suoi subcommissari, che sono i presidenti delle tre regioni, Stefano Bonaccini, Francesco Acquaroli e Eugenio Giani. Proprio Bonaccini ieri, tenendo un punto stampa con, ha ribadito di voler "fare presto e bene, come con il terremoto". Anche se non si è trattenuto troppo quando ha ricordato come "i ritardi del ...

Torna il generalein Emilia - Romagna. Stop a Bonaccini Dopo di lei è stato il turno di Augusta Montaruli, sempre di FdI (vicecapogruppo), che ha rincarato la dose: 'La ...BOLOGNA " "Stiamo studiando il decreto alluvione con i sindaci e gli uffici legislativi. I primi dati che emergono ci lasciano molto preoccupati: ilFrancesco Paoloverrà nominato per 11 mesi, fino a giugno prossimo, e i 2,5 miliardi previsti per la ricostruzione sono da spendere nei prossimi 3 anni. Questa discrasia non ci ...Ilstraordinario designato, Francesco, avrà un margine di manovra molto ampio: potrà agire in deroga alle leggi, in particolare quelle relative ai contratti e agli appalti, per ...

La commissione Cultura rivela che l'alluvione in Emilia Romagna ha arrecato danni per 65 milioni al patrimonio culturale della regione.“A distanza di oltre due mesi dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio, arriva finalmente in Gazzetta Ufficiale il decreto Alluvione ...