Il combattente bergamasco sulla lista nera dei russi | “Sanno chi sono | ma non ho paura”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 4 luglio 2023) Palazzago. Una storia su Instagram, accompagnata da una semplice scritta: “Home”, “Casa”. È rientrato in Italia ilYuri Previtali, 27enne nato e cresciuto a Palazzago, dallo scorso 28 febbraio in Ucraina dove è stato dispiegato nel Battaglione Karpatska Sich per tentare di respingere l’esercito russo dal Donbass. È tornato in Italia ma, stando alle sue parole, non ci resterà a lungo. “qui per farmi curare – racconta -. Ho subìto un brutto infortunio al menisco e non ero più in condizioni di combattere. Me ne starò a riposo un mese, darò una controllata al mio udito (danneggiato, dice, a causa delle bombe e dei colpi di artiglieria ndr) poi me ne tornerò in Ucraina, la mia seconda casa, al fianco dei miei fratelli”. Tra loro c’è Kevin Chiappalone, simpatizzante del movimento di estrema destra CasaPound. ...