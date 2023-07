Il campione di atletica Andrew Howe diventa Live Trainer

(Di martedì 4 luglio 2023) (Adnkronos) – Ildiitaliano entra a far parte della squadra Virgin Active Revolution comein una Series dedicata alla corsa dove porterà la sua esperienza, i suoi insegnamenti e i suoi segreti, per formare runner ‘di razza’. Medaglia d'argento nel salto in lungo ai Mondiali di Osaka del 2007, due volteEuropeo di salto in lungo e velocista italiano, ancora oggiimbattuto per alcuni record nelle sue specialità, lui è“The Ultimate Runner”. "ha deciso di entrare a far parte del team di Virgin Active Revolution, la piattaforma multi-device che permette un’esperienza di fitness innovativa, con allenamenti trattati come series e podcast che permettono di perfezionare le ...

Ildiitaliano entra a far parte della squadra Virgin Active Revolution come Live Trainer in una Series dedicata alla corsa dove porterà la sua esperienza, i suoi insegnamenti e i suoi ...... Annalisa Minetti decide di dedicarsi anche allo sport e dal 2001 inizia ad allenarsi nell'... Michele Bruno , romano, classe 1989,di tennis, gareggerà alle Olimpiadi europee 2023 di ...... rappresenta una delle speranze più fulgide della nostraentrata a far parte del gruppo ... il padre, Gianni Iapichino, tre volteitaliano di salto con l'asta, adesso è l'allenatore di ...La carabiniera della Virtus parteciperà ai campionati europei under 23 di atletica leggera in programma ad Espoo (Finlandia) dal 12 al 16 luglio. Ma con la 21enne barghigiana ci saranno anche l’altro ...(Adnkronos) – Il campione di atletica italiano entra a far parte della squadra Virgin Active Revolution come Live Trainer in una Series dedicata alla corsa dove porterà la sua ...