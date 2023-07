Il caldo africano è arrivato | la prima vera estate resterà in Italia a lungo | ecco quanto

Ecco il, quello vero. Mentre il nord sarà attraversato da piogge e temporali, il centro sud vivrà la prima lunga fase di estate, con l'Anticicloneche entrerà in Italia. Nel weekend le ...L' ondata diin arrivo non sarà clemente come quella vissuta un paio di settimane fa: questa volta il Sahara fa sul serio e la configurazione che i modelli matematici vedono ormai da qualche giorno ...Al sud: sole prevalente e più. Tendenza: da venerdì avanza l'anticiclone, via via più soleggiato ed estremamentedappertutto. .

Caldo africano feroce, picchi oltre i 40°C: cosa accade al meteo ilGiornale.it

Tra pochi giorni le temperature cominceranno a salire in tutta Italia per l’arrivo della seconda ondata di calore di questa estate. In particolare in Sardegna tra sabato e martedì prossimo si raggiung ...Gli ultimi aggiornamenti meteo danno la conferma: andiamo verso una nuova intensa ondata di caldo africano, con punte che arriveranno intorno ai 40 gradi ...