Il calcio è in bolletta Diritti tv in alto mare All’orizzonte partite in chiaro e “spezzatini” sino al lunedì

(Di martedì 4 luglio 2023) Volevano novecento milioni l’anno, per la precisione 925 come glieli davano Sky e Dazn. Non gliene vogliono dare nemmeno settecento. Ilè in braghe di tele ad elemosinare i soldi che gli servono per continuare a sopravvivere, ben lontano dalle cifre iperboliche dell’Inghilterra e con tante società, tra le quali Juventus, Inter e Roma, piene di debiti. La data da cerchiare ora sul calendario è quella del 2 agosto, entro cui la Lega dovrà decidere se assegnare ioppure procedere con l’apertura delle buste contenenti le offerte arrivate da sei soggetti per la realizzazione del Canale di Lega. Le differenze abissali con Londra 3 miliardi l’anno. E’ la cifra straordinaria che riceve la premier league, il campionato più importante e bello del mondo, dalle televisioni. Il triplo rispetto all’Italia. Tanto per fare un esempio, l’ultima del ...

Il calcio è in bolletta. Diritti tv in alto mare.

