Il bulldog attraversa la strada | un' auto lo travolge | il cane sta bene ma il video è sorprendente

(Di martedì 4 luglio 2023) Unchoc , quello che proviene da Pickerington, in Ohio negli Stati Uniti . Unche esce da una casa, correndo il giardino e finisce in, nel momento esatto in cui sta ...

Un video choc, quello che proviene da Pickerington, in Ohio negli Stati Uniti. Un cane che esce da una casa, corre attraversando il giardino e finisce in strada, nel ...Un video choc, quello che proviene da Pickerington, in Ohio negli Stati Uniti. Un cane che esce da una casa, corre attraversando il giardino e finisce in strada, nel momento esatto in cui ...