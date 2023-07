Il bikini compie 73 anni | ma il mito non invecchia affatto

Leggi su agi

(Di martedì 4 luglio 2023) AGI - A ben guardare sono cambiate soltanto le comprimarie. Con i miti Brigitte Bardot, Marilyn Monroe Lucia Bosè e della Bond girl Ursula Andress (il suocult con cintura del lontano '62 in ‘007 licenza di uccidere', trefa è stato messo all'asta a 500 mila dollari) sostituiti dalle varie star contemporanee che in questi giorni si esibiscono in costume sui rotocalchi, in quello che ormai è un classicone estivo. Da Kim Kardashian ad Anna Falchi, da Elisabetta Gregoraci e Chiara Ferragni alla molto incinta Diletta Leotta fotografata su ‘Chi' a Forte dei Marmi in due pezzi sbrilluccicante con l'inevitabile titolo “Sirena premaman”. Già, perché nonostante gli sforzi interpretativi delle utilizzatrici e le rivisitazioni degli stilisti, tra laccetti, coppe, perline, reggiseni a fascia e slip in versione tanga o coulotte, il vero protagonista ...