Iga Swiatek si scrolla la pressione di dosso | “Non sento di…”

(Di martedì 4 luglio 2023) La numero 1 del mondo ha esordito con un successo a Wimbledon, torneo in cui non è mai arrivata oltre il quarto turno in carriera Iniziato anche il torneo femminile di Wimbledon. A differenza del Roland Garros che vedeva Igacome grandissima favorita, sull'erba dell'All England Club Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

In campo femminile non hanno sbagliato tre delle prime cinque giocatrici del mondo oggi impegnate: la numero 1, la polacca, si è lasciata alle spalle i problemi influenzali che la scorsa ...Tutto facile anche per, che nonostante le potenziali difficoltà su una superficie con la quale non ha un particolare feeling, ha travolto con un severo 6 - 1 6 - 3 la cinese Zhu . Come ...Non ci sarà quindi la sfida con la numero uno WTAal secondo turno. Eliminata anzitempo anche Coco Gauff : ad aggiudicarsi il derby americano ci ha pensato Sofia Kenin . Photo Credit: ...

Iga Swiatek - Lin Zhu - Singolare Femminile - Wimbledon 2023 - la Repubblica la Repubblica

LONDRA (GRAN BRETAGNA) (ITALPRESS) – Due azzurri superano il primo ostacolo sull’erba di Wimbledon. Lorenzo Musetti è il primo italiano a qualificarsi per il secondo turno dello Slam londinese. Il car ...Si è conclusa la prima giornata del tabellone femminile a Wimbledon. Dovevano essere 32 gli incontri in scena oggi, ma la pioggia e il conseguente allungarsi del programma hanno fatto sì che il numero ...