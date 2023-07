I suggerimenti di due truccatrici per dare definizione e rendere più visibili le sopracciglia con la pelle abbronzata

Leggi su iodonna

(Di martedì 4 luglio 2023) Se gli occhi sono considerati lo specchio dell’anima, lesono gli elementi che li incorniciano, mettendoli in primo piano. Che siano castane o bionde, sono punti essenziali del viso. Quando la, però, tendono a risultare meno evidenti. «È una caratteristica tipica di tutti i tipi die di capelli, chiari e scuri», spiega Giada Venturotti make-up artist e formatrice Accademia QStudio Makeup-RP Accademy. «Il trucco in questi casi è d’aiuto per far risaltare, e ristabilire latà di questi piccoli ma importanti elementi molto dell’architettura del viso». Scopriamo come fare.come curarle in ...