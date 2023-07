I sovranisti polacchi sfidano l’Europa con un referendum

Leggi su formiche

(Di martedì 4 luglio 2023) Ideologia e potere al popolo. Al termine delle due giornate del vertice europeo dedicate all’immigrazione, Diritto e Giustizia (Prawo i Sprawiedliwo??) è determinato a ricorrere allo strumento referendario per contrapporre la sovranità popolare agli indirizzi di Bruxelles. Solo due settimane prima, Varsavia e Budapest hanno espresso voto contrario al progetto di legge presentato dalla Commissione europea (senza riuscire a influenzare l’assenso del Consiglio), oltre alla proposta di modifica del bilancio comunitario 2021-2027, in cui si chiede un aumento della spesa nel campo delle politiche migratorie. Tuttavia, parallelamente all’ostilità di Morawiecki e Orbán, bisogna ricordare che l’Unione Europea continua a trattenere i fondi dalla Polonia e dall’Ungheria dal prestito congiunto. Perciò, in vista dell’appuntamento elettorale previsto nel mese di ottobre, il PiS non può far altro che ...