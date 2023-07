I molti santi del New Jersey | la recensione del prequel de I Soprano

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 4 luglio 2023) Il film: Idel New, 2021. Regia: Alan Taylor. Cast: Alessandro Nivola, Vera Ferminga, Michael Gandolfini, Leslie Odom Jr.. Genere: Gangster. Durata: 120 minuti. Dove l’abbiamo visto: Al cinema. Trama:de Inarrato dalla voce di Christopherche racconta la storia della sua famiglia tra gli anni ’60 e ’70. Al centro del racconto suo padre Dickie e un giovane Tony. Siamo in quella che, più di ogni altra, potrebbe essere definita come “epoca delle serie tv”. Sia in termini numerici, ovvero quante ne vengono prodotte, distribuite e il livello di investimento che ogni major fa in questo settore, sia per quanto riguarda le abitudini del pubblico. Le stesse produzioni cinematografiche ...