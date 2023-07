I migliori svincolati ancora disponibili

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 4 luglio 2023) Luglio è salsedine e crema solare, il caldo che diventa un nemico, il calciomercato chissà. Luglio, però, porta anche gli, creature mitologiche metà calciatori, metà occasioni. Negli ultimi anni, sempre di più, da questa cesta si può pescare bene, fare l’affare se non della vita, almeno della stagione. Qualcuno è già andato (Thuram all’Inter, Ndicka e Aouar alla Roma, Tielemans all’Aston Villa, Messi all’Inter Miami); qualcos’altro è ai dettagli (Skriniar e Asensio al PSG, Söyüncü all’Atletico, Inigo Martinez al Barcellona, Ben Brereton al Villarreal); ma il grosso èdisponibile, chissà però per quanto: bisogna sbrigarsi. Ecco quindi alcune liste tematiche, così per provare a mettere un po’ di ordine in una sfilza di nomi più o meno adatti alla vostra squadra del cuore. Tre giocatori che veramente farebbero comodo, se siete una ...