(Di martedì 4 luglio 2023) Il presidente serbo Aleksandar Vu?i? nelle ultime settimane si sta trovando ad affrontare due situazioni estremamente delicate. Il forte malcontento interno sta portando ad una perdita di consenso senza precedenti, con migliaia di persone che continuano a manifestare in piazza contro gli episodi di violenza e le limitazioni alla libertà imposte dal governo di Belgrado. Parallelamente, i rapporti con il Kosovo sono molto peggiorati e questo sta provocando tensioni e scontri nel Nord del Paese guidato da Albin Kurti (anche se gli attriti con Pristina sono utili a Vu?i? per distogliere l’attenzione dai problemi interni). In questo scenario lacontinua ad essere un Paese candidato all’ingresso nell’Unionesenza però compiere, in più di dieci anni, passi in avanti significativi. Alessandra Moretti, eurodeputata del Partito Democratico e ...

La crescita del commercio illegale di tabacco nell'UE produceintroiti ai governi e ostacola il passaggio dei consumatori ai nuovi prodotti del tabacco. ...una volta la mancanza di, ...E spesso è una ragione che ha a che vedere conobiettivi raggiunti o addirittura dei flop. ... Lo ricordiamo: parliamo del 1998, dunque di un'era geologica fa rispetto aie alle ...si vedono già: in Kenya, per esempio, gli agricoltori hanno trovato prosperità mentre ...aiuti Covid Il Fondo di garanzia delle pmi ha approvato la sanatoria per regolarizzare i...

I mancati progressi nell’integrazione europea della Serbia Linkiesta.it

Per molte persone, soprattutto per i giovani, il Gruppo Inditex continua ad avere alcuni dei migliori marchi di moda attuali. Queste firme modificano spesso il loro servizio per adattarsi alle nuove t ...