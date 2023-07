I Maestri di strada che curano le ferite di chi vive nelle periferie di Napoli

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 4 luglio 2023) Nanterre, le banlieues francesi, leitaliane, Primavalle… A, da 25 anni, prima col nome “Chance”, poi con la Onlus “di”, alcune decine di educatori e insegnanti fanno sì che bambine e bambini, ragazze e ragazzi, non disperdano le proprie risorse personali, le proprie energie vitali. Non saprei chiamare periferia il vasto e vulcanico territorio in cui abitano e operano. C’è un punto, in corso San Giovanni, con un’edicola religiosa, un Crocifisso ottocentesco, eretto in luogo di uno risalente all’eruzione del Vesuvio del 1631, dall’officina ferroviaria di Pietrarsa – che ora è un fantastico Museo della ferrovia – chiamato Croce del Lagno (i Regi Lagni erano canali di scolo, un’etimologia popolare fa del Lagno un lamento del crocifisso contro manomissioni sacrileghe). In quel punto si ...