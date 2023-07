I giocatori di Division ricevono un ban a sorpresa - e non sapevano nemmeno di stare barando

(Di martedì 4 luglio 2023) Oggi Notizie Una decisione scioccante del team di The2 ha lasciato moltibanditi dal gioco. Tuttavia, molti di coloro che apparentemente stavano "" nonche quello che stavano facendo non era intenzionale. In un recente aggiornamento è stato introdotto un bug che consentiva aidi ottenere esperienza bonus e livellare più velocemente. Ipotevano unirsi alla modalità di gioco "Discesa" tramite l'interfaccia "Ubisoft Connect" e potevano ottenere punti esperienza e livelli "SHD" aggiuntivi. Scopri di più su questa controversia e sulle punizioni imposte dal team di sviluppo del gioco. Di cosa parliamo in questo articolo... Un recente bug in The2 ha permesso ai ...

... in uscita entro fine 2023): nuovo videogioco per VR in prima persona, in cui ipotranno ... realizzato dal team di Splinter Cell e The2 . Assassin's Creed: Codename Nebula (non ...E' diventata una squadra molto organizzata cona disposizione ben tre volte a settimana a ...00 SVEZIA ALLSVENSKAN Elfsborg - Hammarby 19:00 Mjallby - Kalmar 19:00 URUGUAY PRIMERA- ...... uno deipiù influenti, dinamici e inaspettati nella storia del basket. Il film racconta l'ascesa di Curry da minuto giocatore universitario di un minuscolo college dellaI a ...

The Division 2 ha superato i 20 milioni di giocatori Multiplayer.it

In Polonia è stato arrestato un giocatore di hockey russo per spionaggio. L'identità del giocatore e la sua squadra non sono stati resi noti.