I francesi hanno scelto il poliziotto e c’è da capirli

(Di martedì 4 luglio 2023) In Francia la sinistra, fedele alla sua vocazione autoritaria, vuole proibire la raccolta di firme per ilche ha sparato al giovane delle banlieu, uccidendolo, raccolta promossa dal politico di estrema destra Jean Messiah, contiguo al leader revanscista Eric Zemmour capo di Reconquete. Si arriva al parossistico di demonizzare la piattaforma GoFoundMe che è mero veicolo: in questo caso la neutralità strumentale della tecnologia non attecchisce perché non fa comodo. Ma possiamo per un attimo astrarci dalle sciocche polemiche ideologiche, per provare a vedere le cose per quelle che sono, in modo spassionato e se vi pare cinico? La Francia è sotto il tallone di una integrazione mai integrata, mai nemmeno cominciata. Decenni di tolleranza insensata e interessata da sinistraportato all’unico risultato possibile, la guerra civile e religiosa ...