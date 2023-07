I bianconeri lo soffiano al Napoli | operazione da 30 milioni di euro

(Di martedì 4 luglio 2023) Delusione, il colpo di mercato nel mirino degli azzurri va ai: affare di calciomercato da 30diIlè già al lavoro sul calciomercato per programmare la prossima stagione sotto la guida di Rudi Garcia. L’allenatore, come ormai è noto, dovrà fare a meno di Kim Min Jae che è destinato a vestire la maglia del Bayern Monaco. Il difensore coreano andrà in Bundesliga dopo una sola stagione in maglia azzurra, in cui ha stupito tutti, ha conquistato lo Scudetto e ha vinto il premio di miglior difensore della stagione 2022/23 di Serie A TIM. Kim era arrivano adal Fenerbahce solo un anno fa per una cifra di poco inferiore ai ventidied ora dopo una sola, straordinaria, stagione, il suo valore è ...

Ci sono delle novità di calciomercato riguardo la Juventus. Irischiano di perdere il giocatore, c'è il Milan sulle sue tracce. Calciomercato in fermento. La sessione estiva 2023 sta entrando già nel vivo con le società a lavoro in vista della ...Su Parisi idevono fronteggiare anche il corteggiamento dell'Inter, a caccia di un esterno a sinistra in caso di partenza di Gosens.Doppietta sul tavolo: due squadre sul difensore, da tempo un obiettivo dichiarato dei. Ma non c'è alcuna proposta ufficiale. La Champions League sfumata per motivi extracalcistici rischia di pesare come un macigno nelle dinamiche del prossimo calciomercato del club ...Irrompono gli arabi e prendono anche l’attaccante: game over per la Juventus e sogno sfumato Con l’arrivo ormai imminente di Cristiano Giuntoli, in casa Juventus è ufficialmente partita la caccia all’ ...Ci sono delle novità di calciomercato riguardo la Juventus. I bianconeri rischiano di perdere il giocatore, c'è il Milan sulle sue tracce ...