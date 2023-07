I benefici delle cozze | regine della dieta estiva ed elisir di lunga vita

Leggi su nonewsmagazine

(Di martedì 4 luglio 2023) Le, il cui nome scientifico è Mytilus galloprovincialis, sono dei molluschi composti da due valve uguali, ossia i gusci neri che contengono il mitile. Gusci che rendono lealleate dell’ambiente perché in grado di assorbire anidride carbonica. La molecola di Co2 biocalcificata nel guscio, infatti, è intrappolata in forma insolubile e rimossa dall’ecosistema marino al momentoraccolta dei molluschi. In tutta la fase di accrescimentocozza viene sottratta più Co2 di quella che è rilasciata risultando dunque carbon negative. Diffuse in tutto il Mediterraneo e l’Atlantico possono essere allevate facilmente. Nieddittas, il brand che gestisce l’intera filieramitilicoltura nel Golfo di Oristano, svela ie i nutrienti di questi molluschi golosi e ...