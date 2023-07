Hotspot – Amore senza rete | la prima immagine dal set del film di Giulio Manfredonia

Leggi su movieplayer

(Di martedì 4 luglio 2023) Sono ufficialmente terminate le riprese die Sony ha appena diffuso lafoto deldi. Sony Pictures International Productions e Eagle Pictures hanno appena diffuso ladal set di: diretta da(Si può fare, Qualunquemente, Rocco Schiavone), questa brillante commedia romantica è interpretata da Francesco Arca (Allacciate le cinture, Gli idoli delle donne, Resta con me) e Denise Tantucci (Tre piani, Io e mio fratello), ed è scritta a quattro mani da Roberto Proia (Come non detto, trilogia Sul più bello, ...