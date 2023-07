Hotel pet friendly | in vacanza insieme ai propri cani o gatti

(Di martedì 4 luglio 2023) Sono sempre di più gliche offrono servizi davvero originali e funzionali: terrazzi dedicati, mappa dei luoghi da frequentare con il cane, servizio fotografico personalizzato e spa con massaggi in stanza. Ed è un trend in continua crescita

Se la fuga è in una destinazione balneare, vale la pena ricordare che moltioffrono piani per ... non è davvero complicato trovare unasitter a Milano. Auto, aereo o treno Il mezzo di ...Un trend così forte da spingere la crescita a tripla cifra del mercato degli- friendly : secondo un recente studio condotto da Future Market Insights , infatti, questo specifico ...Turismo e- friendly. E' questo il binomio vincente per questa e per le prossime estati visto che sono sempre ...

Valigie, costumi, occhiali, maschere, teli mare… e quattro zampe. Sono sempre di più le persone che, in tutto il mondo, scelgono di godersi le vacanze assieme al proprio cane, per non rinunciare, nemm ...Viaggiare senza il proprio cane ormai è impossibile: lo dimostrano i dati del mercato globale degli hotel pet-friendly, che toccherà i 9,7 miliardi di dollari nel 2032, con una crescita del 124% in 10 ...