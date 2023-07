Hong Kong | ' gli attivisti ricercati dovrebbero arrendersi'

(Di martedì 4 luglio 2023) Gli ottopro - democrazia rifugiatisi all'estero, da ieri ufficialmentedalla polizia per la sicurezza nazionale di, "" altrimenti spenderebbero "i ...

La Borsa diapre la seduta poco mossa: l'indice Hang Seng cede nelle prime battute lo 0,09%, scivolando a 19.289,06 punti. . 4 luglio 2023Gli otto attivisti pro - democrazia rifugiatisi all'estero, da ieri ufficialmente ricercati dalla polizia per la sicurezza nazionale di, "dovrebbero arrendersi" altrimenti spenderebbero "i loro giorni nella paura". Il governatore dell'ex colonia britannica John Lee, parlando degli 8 ricercati su cui pendono anche una taglia ...Il giorno dopo l'annuncio del viaggio di Janet Yellen in Cina , l'indice della Borsa diha risposto positivamente con un piu' 2,2 per cento. L'indice CSI 300 sale di oltre l'1% mentre lo ...

Hong Kong, taglia di un milione di euro su 8 noti attivisti: "Devono arrendersi" | Londra: "Non tollereremo alcun tentativo della Cina di mettere a tacere le persone" TGCOM

Otto attivisti pro-democrazia sono ufficialmente ricercati dalla polizia per la sicurezza nazionale di Hong Kong. Il governatore dell’ex colonia britannica John Lee li ha esortati ad arrendersi. Gli ...A Hong Kong la polizia ha messo una taglia di circa un milione di euro su otto personalità molto note del movimento pro-democrazia dell'ex colonia britannica. I destinatari del mandato di cattura, tut ...