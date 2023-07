Ho avuto una barba di acne - la mia pelle era così brutta che sembrava un Ryvita imburrato | ma ho trovato la mia cura miracolosa

Leggi su oggi-notizie

(Di martedì 4 luglio 2023) Oggi Notizie Katie Morgan condivide la sua terribile esperienza con l'nell'età adulta, definendo la suasimile a "unaimburrata". Le eruzioni cutanee cistiche eranogravi da renderle difficili da nascondere e avevano un impatto significativo sulla sua fiducia in sé stessa e sulla sua carriera di estetista. Dopo aver provato diversi trattamenti senza successo, ha optato per il bio-micro-needling, che ha trasformato la suain soli sette giorni. Ora, Katie ha deciso di offrire il trattamento ad altre persone che sono state influenzate dall', poiché ha cambiato la sua vita. Scopri di più su questa incredibile trasformazione e su come gestire l'nell'età adulta. Di cosa parliamo in questo articolo... Katie Morgan ha sviluppato ...