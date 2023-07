Hijack | un volo di sette ore da Dubai a Londra

Leggi su tvzoom

(Di martedì 4 luglio 2023) Più di 200 passeggeri e un dirottamento con a bordo Idris Elba, ovvero Sam Nelson, cuore in tumulto e mente geniale. I primi due episodi disono stati rilasciati da AppleTv+ lo scorso 28 giugno e il prossimo potrete vederlo domani, mercoledì 5 luglio. Spoilerman, grazie ad AppleTv+, è riuscito a vederlo tutto. Sonoepisodi, come 7 sono le ore die, incredibilmente, il paragone con il mitico 24 potrebbe essere immediato. Ma qui non ci sono orologi che ticchettano, né split dell’immagine. Qui c’è un thriller come da tempo non se ne vedevano e dove ogni ora ha almeno due colpi di scena e un cliffhanger finale che vi farà dire: «Beh, ma io come faccio ad aspettare una settimana?». Questo è il vero problema.è un thriller così potente e con così tante cose da ricordare, che una settimana di stop ...