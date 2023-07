High Desert 2 non ci sarà

Non ci sarà una seconda stagione di, la serie dark comedy targata Apple TV+ con protagonista Patricia ...Anche Apple TV+ taglia i rami secchi, ovvero cancella le serie che non hanno funzionato (nonostante i grandi nomi coinvolti). È il caso di, recente comedy arrivata sul servizio di video in streaming lo scorso 17 maggio e già cancellata. La serie, con protagonista l'ex star di Medium Patricia Arquette nei panni di un'...... our endeavor is to design sustainable architecture in thethat serves for the good cause on ... It is self - sufficient for its habitats as it is fueling energy by using analogic and- tech ...

High Desert: la serie Apple TV+ con Patricia Arquette cancellata dopo una sola stagione ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

L'attrice Patricia Arquette e il produttore esecutivo Ben Stiller hanno confermato che Apple TV+ non ha rinnovato la serie High Desert.Anche Apple TV+ taglia i rami secchi, ovvero cancella le serie che non hanno funzionato (nonostante i grandi nomi coinvolti). È il caso di High Desert, recente comedy arrivata sul servizio di video in ...