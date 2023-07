Heartstopper 2 è quasi pronto e possiamo farcene un' idea dal primo trailer

(Di martedì 4 luglio 2023) Da quando il silenziosamente radicale (e magnificamente ambientato) Hearstopper ha abbellito Netflix offrendo a tutti un'alternativa alle rappresentazioni sullo schermo di traumi e perigli, i fan hanno desiderato un seguito alla storia d'amore tra Charlie Spring e Nick Nelson., adattamento dell'amato graphic novel di Alice Oseman, ha debuttato nell'aprile 2022 ed è stato subito amato per la sua rappresentazione queer mainstream e per i ritratti sinceri di una relazione colta nel suo sbocciare. A pochi giorni dal debutto, il numero degli spettatori dello show è salito alle stelle, così come le vendite del libro della Oseman, che, solo nel Regno Unito, ha raccolto più di un milione di sterline al mese dal debutto. Ora, con il secondo capitolo in arrivo, stiamo raccogliendo ulteriori informazioni sulla direzione in cui si avventurerà la serie. Quando esce la ...

... come Emily in Paris (ma con protagonista un uomo) e. Va detto che la piattaforma ha ... Uno ècompletato, si tratta di un documentario sugli Invictus Games, il torneo per veterani ...Sono passatisette anni da quel 26 dicembre 2016 in cui venivamo a conoscenza della morte di Carrie Fisher . a Nell Tiger Free di Servant e Sebastian Croft di: " Il percorso che ...Sempre dal mondo HBO èdoveroso, anche solo per il successo avuto dalla serie e da Zendaya , ... oltre a, o ancora Young Royals , ma c'è spazio anche per i reality show come Queer ...