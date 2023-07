(Di martedì 4 luglio 2023) AGI - È del Friuli la mamma delfrancese, Vincentdaia sud di Parigi. Si chiama Marinella Lunazzi ed è di Verzegnis. Dalla regione è partita molti anni fa per raggiungere la Francia dove vive tutt'ora, a un chilometro di distanza da L'Hay-les-Roses, la cittadina amministrata dal figlio. La notizia è riportata oggi sul Messaggero Veneto di Udine. Nei giorni scorsi l'abitazione delè stata presa di mira nel violento attacco incendiario in cui sono rimasti feriti la moglie e il figlio. A Verzegnis ilfrancese torna tutti gli anni, quest'anno non lo farà perchè non se la sente di allontanarsi dal suo Comune colpito dai disordini che stanno mettendo a ferro e fuoco la Francia. La solidarietà di Verzegnis al ...

Ha origini italiane il sindaco Jeanbrun attaccato dai manifestanti, la madre è friulana AGI - Agenzia Italia

