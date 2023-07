Guendalina Tavassi su Barbara D' Urso fuori da Pomeriggio 5 | Non mi sembra affranta

(Di martedì 4 luglio 2023) Da giorni non si parla d'altro:D'non sarà al timone della prossima stagione di5, e tra possibili sostitute e reazioni social, anche, ex opinionista del programma, nel corso di un'intervista rilasciata a Fanpage.it esprime il suo pensiero su quanto...

E ancora Valentina Ferragni, Milena Miconi, Tania Cagnotto,, Ilary Blasi, Barbara D'Urso, Elisa Isoardi e Elisabetta Gregoraci e chi più ne ha più ne metta. Chi vincerà questo ...La dieta di Federico Perna conquista tutti: l'esilarante reazione diha un fisico davvero prorompente e non nasconde l'attenzione che dedica al proprio corpo. L'..., presa di mira su Instagram per le foto ritoccate e per i ritocchini estetici , decide di mettere tutti a tacere svelando i suoi segreti per mantenersi in forma....

Guendalina Tavassi: Barbara D'Urso non mi sembra affranta, spero ... Fanpage.it

L’ex gieffina Guendalina Tavassi ha commentato a Fanpage.it la rottura tra Barbara d’Urso e Mediaset recentemente annunciata.Fanpage.it ha raggiunto Guendalina Tavassi, altra ex opinionista delle trasmissioni di Barbara d’Urso. “L’ho sentita e non mi è sembrata affranta, ero più dispiaciuta io”, ha raccontato la ex ...