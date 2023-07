Governo | Salvini “Va avanti per 5 anni e più”

Leggi su ildenaro

(Di martedì 4 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Discussioni sulle alleanze in Europa? Ilitaliano non c’entra nulla, non è in discussione, la politica europea non c’entra nulla. Piacerebbe a qualche giornale, a Conte, alla Schlein, ma ilitaliano vanon solo cinque, ma di più”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, ospite di “Radio anch’io” su Rai Radio 1. “Il dibattito politico appassiona i giornali, io ho fatto una riflessione normale: in Italia c’è undi centrodestra, sta lavorando bene e gli italiani stanno apprezzando. Ho chiesto agli alleati facciamo la stessa formula di centrodestra unito anche in Europa, l’anno prossimo si vota in Europa. Cosa vuol dire partiti anti eruopei? Che vuol dire sovranisti?”, ha aggiunto ...