Governo | Meloni domani a Varsavia | prima vede Morawiecki | poi conferenza Ecr

(Di martedì 4 luglio 2023) Roma, 4 lug. (Adnkronos) -la premier Giorgiasarà a. L'agenda prel'incontro, alle 10.35 a Palazzo della Cancelleria, con il presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica di Polonia, Mateusz; a seguire -a mezzogiorno-raggiungerà il Sofitel Victoria Hotel per prendere parte alla sessione principale dellaEcr, il gruppo europeo di cui è presidente, dal titolo 'Il futuro dell'Unione Europea'.

...- assenso su sanatorie e condoni abusi edilizi secondo importante recente sentenza Gli abusi edilizi in Italia continuano a rappresentare un fenomeno sempre troppo diffuso che ilsta ...... ilpuò decidere di non utilizzarlo; ma dato che la nostra firma tiene bloccata la riforma, paesi che lo richiederebbero sono costretti a non utilizzarlo. La premierha spiegato ...Nel fondo del barile quegli enormi guadagni ilnon riesce proprio a vederli.": conclude Marco Croatti.

Voli di Stato, Meloni dopo il record dei primi mesi non aggiorna i dati la Repubblica

Roma, 4 lug. (Adnkronos) – Domani la premier Giorgia Meloni sarà a Varsavia. L’agenda prevede l’incontro, alle 10.35 a Palazzo della Cancelleria, con il presidente del Consiglio dei ministri della Rep ...Roma, 4 lug. (Adnkronos) – “Il governo Meloni ha il merito di aver rimesso al centro della nazione la politica, perché si dà importanza ai territori, si dialoga con loro”. Lo ha detto Paolo Trancassin ...