Gosens | richieste dalla Bundesliga e non solo! Da capire una cosa – Sky

(Di martedì 4 luglio 2023) Robinè richiesto sul mercato da diverse squadre di, ma non solo. Secondo Sky Sport ancora da chiarire la volontà del calciatore– Robinè finito nel mirino di diverse squadre europee. Secondo Sky Sport Wolfsburg, Union Berlino e Bornemouth sono interessate al laterale tedesco classe 1994. L’Inter per lasciar partire il calciatore chiede 15 milioni. Ancora da chiarire la volontà del giocatore: il quadro della situazione sarà più chiaro nelle prossime settimane. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

...e non poco l'Inter sia con l' Al - Nassr che con Brozovic per via delle sue esose(alla ...il prossimo 13 luglio ma in tutto questo bisognerà cercare di cedere anche André Onana e Robin......anche 23 milioni per l'Inter che conta di far cassa a breve anche con la cessione di Robin...smentita dell'agente di Federico Chiesa (Fali Ramadani) sulle voci riguardanti le esoseper ......club di Bundesliga (che disputerà la prossima Champions) al momento non soddisfa ledella ... Il prescelto con l'addio diè Carlos Augusto, profilo monitorato da diversi mesi da Marotta, ...

Gosens, richieste dalla Bundesliga e non solo! Da capire una cosa ... Inter-News.it

La redazione di Sky Sport fa il punto sul mercato dell'Inter partendo da André Onana. Il Manchester United, che non ha ancora presentato un'offerta ufficiale per il portiere, non vuole superare i 40 m ...Dopo Brozovic, l'Inter spera di riuscire a cedere Onana allo United e Gosens in Germania per puntare a 4 rinforzi per Inzaghi ...